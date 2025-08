Caseiro matou companheira ignorando presença dos filhos em fazenda de Corumbá

A morte de Salvadora Pereira, de 22 anos, na noite deste sábado (2), que é mais um feminicídio em Mato Grosso do Sul, ganha contornos de drama, pois o assassinato dela foi cometido na frente dos dois filhos e de outras três crianças, filhos de José Cliverson Soares da Silva, de 32 anos, acusado do crime.

Os dois filhos de Salvadora são: um menino, de 5 anos, e uma menina, de 7 anos. Já os filhos de Cliverson, possuem 8, 7 e 2 anos, todos meninos.

O homem, que trabalhava como caseiro na propriedade rural "Vai quem quer", em Corumbá, assim como a vítima, foi preso em flagrante e confessou o crime para a Polícia Militar. "Eu fiz senhor, fiz a cagada", comentou ao falar sobre o feminicídio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito ingeriram bebida alcoólica durante a tarde e após um desentendimento durante a noite, o homem pegou a arma e disparou contra o rosto da vítima, também atingindo o tórax da mulher.

A Polícia Militar foi acionada por outras pessoas da fazenda e ao chegarem em uma casa afastada, encontraram José dormindo. Ao bater e verbalizar, o homem atendeu os militares e franqueou a entrada dos policiais, que encontraram Salvadora na cama, já sem vida.

Rapidamente os policiais tiraram as crianças da cena do crime e após a chegada do Corpo de Bombeiros, todas as crianças ficaram sob responsabilidade da irmã de Salvadora.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local e realizaram todos os trabalhos de praxe.

