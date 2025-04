CCZ de Dourados passará por reforma para 'garantir dignidade aos animais'

O CCZ (Centro de Controle de Zoonose) de Dourados passará por reforma em breve com intuito de garantir a dignidade aos animais. O recurso foi garantido após emenda de R$ 250 mil da senadora Soraya Thronicke.

O recurso, pago em 2024, foi destinado exclusivamente para a revitalização do canil do CCZ e já se encontra na fase de licitação pela atual gestão municipal do Prefeito Marçal Filho.

"Trabalhamos para que o cuidado com os animais seja tratado como uma política pública séria e estruturada. Agradeço à vereadora Karla Gomes pela dedicação à pauta e à Prefeitura de Dourados por viabilizar a aplicação do recurso. É assim, com união de esforços, que conseguimos melhorar a vida das pessoas e dos animais nos municípios sul-mato-grossenses", afirmou a senadora.

A reforma do CCZ de Dourados vai garantir melhores condições de acolhimento e tratamento dos animais, além de fortalecer as ações de controle populacional, prevenção de zoonoses e campanhas de vacinação.

