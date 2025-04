Celta pega fogo no meio da MS-395 e motorista sai ileso em Bataguassu

Chevrolet Celta ficou totalmente destruído na noite desta sexta-feira (4) e o motorista conseguiu sair ileso na MS-395, em Bataguassu - a 340 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site do Cenário MS, o incidente aconteceu por volta das 22h30, próximo a Ponte Jan Antonin Bata sobre o Rio Pardo, antes do trevo de acesso a Santa Rita do Pardo.

As causas que levaram ao incêndio ainda são desconhecidas.

O homem estava viajando sozinho no veículo.

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu foi acionado e realizou o trabalho de extinção das chamas. Porém, o veículo ficou destruído.

