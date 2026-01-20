Células de resfriamento da caldeira foram destruídas em incêndio em usina de Caarapó

O incêndio que atingiu usina Raízen, em Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande, nesta terça-feira, dia 20, destruiu ao menos cinco células de resfriamento da caldeira, além de estruturas confeccionadas em fibra de vidro.

A empresa destacou em nota que não houve feridos e segue adotando todas as medidas necessárias, inclusive, apurando as causas que levaram ao incêndio.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar no combate as chamas por volta das 9h35 e quando chegaram no local, constataram as destruições.

Antes da chegada das equipes, a brigada de incêndio da própria usina, com o apoio de três caminhões-pipa, conseguiu conter o incêndio, restando apenas a fase de rescaldo.

Durante a atuação, os bombeiros realizaram análise técnica dos riscos, orientaram quanto às medidas de segurança e fiscalizaram os sistemas de prevenção e combate a incêndio, garantindo a eliminação de riscos residuais e a segurança das instalações e dos trabalhadores.

Veja a nota da Raízen na íntegra:

"A Raízen informa que, na manhã desta terça-feira (20/1), foi registrado um incêndio em uma das torres de resfriamento da unidade de Caarapó (MS). As equipes da brigada interna atuaram de forma imediata e o incêndio foi prontamente controlado. Não houve vítimas ou feridos.

As causas do ocorrido estão sendo apuradas, e a companhia segue adotando todas as medidas necessárias, em conformidade com seus protocolos de segurança",

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também