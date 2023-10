Chacina termina com quatro mortos em Ponta Porã

Quatro pessoas foram assassinadas na madrugada deste sábado (7), durante uma chacina ocorrida em um residencial de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. As informações são do portal Dourados News.

Segundo testemunhas, os assassinatos teriam ocorrido por volta das 4h40. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h10, porém, ao chegar no local, não encontrou sobreviventes.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública da cidade fronteiriça, o caso ocorreu no bairro Residencial Ponta Porã.

A Polícia Militar e perícia estão no local realizando as diligências necessárias. As vítimas, todos homens e mortos a tiros, ainda não foram identificadas.

