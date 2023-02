Chamado para teste no Fluminense, atleta de Dourados morre de dengue hemorrágica

Júlio César Arthur da Costa Escobar, de 14 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13) na cidade de Dourados após sofrer complicações da dengue hemorrágica. O adolescente era atleta da base do time Ubiratan e foi chamado para realizar testes no Fluminense, no Rio de Janeiro.

O garoto completaria mais um ano de vida na próxima quarta-feira (15) e estava com viagem marcada para a cidade carioca para o próximo mês.

Conforme o site Dourados News, o adolescente passou por teste na Unidade de Pronto Atendimento, recebendo o resultado positivo para dengue hemorrágica.

Após isso, foi internado para o Hospital da Vida ainda na sexta-feira (10) e faleceu na madrugada de hoje.

Júlio César era conhecido como 'Mbappé' pelos colegas, já que tinha semelhanças com o atleta francês. Recentemente, ele foi aprovado em uma peneira para testes no Fluminense e viajaria para dar início a esse processo de avaliação.

O corpo de Júlio César será velado no Salão de Evento do Ubiratan, na avenida Marcelino Pires.

