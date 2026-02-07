Menu
Menu Busca sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Cheia do rio Aquidauana avança e atinge casas e pontos turísticos

Nível chega a 8,44 metros e provoca desalojamento de famílias em Aquidauana e Anastácio

07 fevereiro 2026 - 11h33Sarah Chaves, com O Pantaneiro
Cheia do Rio AquidauanaCheia do Rio Aquidauana  

A cheia do rio Aquidauana continua avançando neste sábado (7) e já provoca impactos diretos em áreas residenciais de Aquidauana e Anastácio, com casas invadidas pela água, famílias desalojadas e pontos turísticos encobertos. O nível do rio chegou a 8,44 metros pela manhã, após subir cerca de 20 centímetros nas últimas horas, mantendo o estado de alerta na região.

Em Aquidauana, moradores de bairros próximos ao leito do rio tentam proteger o que podem. Móveis e eletrodomésticos foram retirados às pressas, e, em frente a algumas casas, barracas improvisadas servem como abrigo temporário ou depósito de pertences. 

A Defesa Civil atua na retirada de moradores das áreas mais atingidas. As famílias estão sendo encaminhadas para casas de parentes ou para o Salão Paroquial de Aquidauana, preparado para receber pessoas desalojadas pela enchente. O órgão orienta que moradores de áreas ribeirinhas procurem ajuda o quanto antes e não aguardem o agravamento da situação.

Em Anastácio, a Prainha, um dos principais pontos turísticos locais, está praticamente coberta pelas águas e teve o acesso interditado por segurança. Vias próximas ao rio estão parcialmente alagadas, e alguns trechos foram bloqueados para evitar riscos a pedestres e motoristas. A água também se aproximou de um hotel às margens do rio, aumentando a preocupação de moradores, comerciantes e hóspedes.

As autoridades seguem monitorando o nível do rio Aquidauana e alertam que, caso a elevação continue no mesmo ritmo, novos alagamentos podem ser registrados ao longo do dia. A recomendação é evitar áreas inundadas, respeitar as interdições e acompanhar as atualizações oficiais enquanto o cenário segue sendo observado com cautela.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Isabelly desapareceu no dia 17 de dezembro
Interior
Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia
Polícia em Sete Quedas - Foto: Ilustrativa / Divulgação
Justiça
Julgamento de matador é retirado de Sete Quedas após Justiça apontar clima de medo
Chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros
Interior
VÍDEO: Comércio de Bonito fica destruído após ser consumido por incêndio
Prefeitura de Rio Brilhante - Foto: Divulgação
Interior
Município de Rio Brilhante é condenado a indenizar JBS em R$ 8 milhões
Alagamentos provocaram estragos na cidade
Interior
Aquidauana declaração situação de emergência em meio a elevação do rio e transtornos
Divulgação - DOF
Polícia
DOF prende quatro homens em comboio com mercadorias do Paraguai em Sidrolândia
Penitenciária Estadual de Dourados - (PED)
Interior
Governo executa obras e reforça segurança na Penitenciária Estadual de Dourados
Raios estão sendo constantes com as chuvas em MS
Interior
Trabalhador morre após ser atingido por raio em fazenda de Coxim
Caso aconteceu na cidade de Maracaju
Interior
Homem é preso após se masturbar para criança e mulher em praça de Maracaju
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Interior
MPMS alerta para omissão grave e cobra adequação do Conselho Tutelar em Rochedo

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital