Cheia do rio Aquidauana avança e atinge casas e pontos turísticos

A cheia do rio Aquidauana continua avançando neste sábado (7) e já provoca impactos diretos em áreas residenciais de Aquidauana e Anastácio, com casas invadidas pela água, famílias desalojadas e pontos turísticos encobertos. O nível do rio chegou a 8,44 metros pela manhã, após subir cerca de 20 centímetros nas últimas horas, mantendo o estado de alerta na região.

Em Aquidauana, moradores de bairros próximos ao leito do rio tentam proteger o que podem. Móveis e eletrodomésticos foram retirados às pressas, e, em frente a algumas casas, barracas improvisadas servem como abrigo temporário ou depósito de pertences.

A Defesa Civil atua na retirada de moradores das áreas mais atingidas. As famílias estão sendo encaminhadas para casas de parentes ou para o Salão Paroquial de Aquidauana, preparado para receber pessoas desalojadas pela enchente. O órgão orienta que moradores de áreas ribeirinhas procurem ajuda o quanto antes e não aguardem o agravamento da situação.

Em Anastácio, a Prainha, um dos principais pontos turísticos locais, está praticamente coberta pelas águas e teve o acesso interditado por segurança. Vias próximas ao rio estão parcialmente alagadas, e alguns trechos foram bloqueados para evitar riscos a pedestres e motoristas. A água também se aproximou de um hotel às margens do rio, aumentando a preocupação de moradores, comerciantes e hóspedes.

As autoridades seguem monitorando o nível do rio Aquidauana e alertam que, caso a elevação continue no mesmo ritmo, novos alagamentos podem ser registrados ao longo do dia. A recomendação é evitar áreas inundadas, respeitar as interdições e acompanhar as atualizações oficiais enquanto o cenário segue sendo observado com cautela.

