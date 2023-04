JD1TV: Chuva forte enche rio e interdita balneário em Bonito

Temporal forte em Bonito nesta quinta-feira (06), interditou o Balneário Municipal do município. Em consequência, o Rio Formoso ficou com o nível acima do indicado para visitação e o balneário teve de ser interditado.

A chuva forte que caiu sobre o Estado causou estragos em várias regiões. Em Nova Andradina, o asfalto da MS-473, na saída do perímetro urbano cedeu e abriu uma cratera, deixando a via intransitável.

Segundo apurado pelo portal de notícias local, o Jornal da Nova, o asfalto teria cedido por problemas no sistema de drenagem. De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o local foi interditado por volta das 23h de ontem, para evitar acidentes.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) promoveu um alerta referente a possíveis tempestades para todo o estado durante esse feriado. A tendência é de chuva de até 50 milímetros até o final do dia, acompanhado de rajadas de vento de até 60 km/h. Assista:

