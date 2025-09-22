'Cicatriz' é assassinado a tiros por dupla em moto em Chapadão do Sul

Homem, de 29 anos, que não teve o nome divulgado, mas é conhecido como 'Cicatriz', foi assassinado com vários disparos de arma de fogo durante a noite deste domingo (21), na Avenida Planalto, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que uma dupla em uma motocicleta teria se aproximado de Cicatriz, conversado por um instante e passaram a efetuar os disparos contra o homem.

Segundo o site O Correio News, a vítima chegou a correr, mas foi atingida por um disparo. Na sequência, um dos suspeitos teria descido da motocicleta e efetuado mais tiros. Ambos fugiram na sequência.

Ainda conforme o site local, mais de 8 cápsulas foram encontradas próximo onde Cicatriz estava caído.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e a cena do crime ficou a caráter da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de praxe.

A suspeita é que o crime possa estar ligado a um acerto de contas ou possivelmente uma vingança.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também