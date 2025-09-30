Ciclista é alvo de atentado e escapa da morte ao ser socorrido em Rio Brilhante

Ciclista, de 31 anos, foi alvo de um atentado no final da tarde desta segunda-feira (29), ao ser ferido a tiros no cruzamento das ruas Dr. Boaventura com Laucídio Coelho, em Rio Brilhante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava pedalando pela via, quando foi surpreendido pelo atirador, que estava na garupa de uma motocicleta. Ele efetuou vários disparos, onde populares teriam presenciado a cena.

Quando a Polícia Militar chegou pelo local, os populares disseram que quem disparou os tiros foi um indivíduo magro, alto e moreno, trajando camiseta de cor azul e estava na garupa de uma motocicleta vermelha. O piloto estava de camisa de cor clara.

O ciclista recebeu atendimento médico da equipe de uma unidade básica de saúde, próximo ao local dos fatos, mas depois recebeu o acompanhamento do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou até a unidade hospitalar da cidade.

A vítima não soube dizer quem seriam os autores, nem qual seria o motivo do atentado.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. O fato foi registrado como tentativa de homicídio.

