Interior

Ciclista é alvo de atentado e escapa da morte ao ser socorrido em Rio Brilhante

A vítima não soube dizer quem seriam os autores, nem qual seria o motivo do atentado

30 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 30/09/2025 às 07h35
Bicicleta ficou pelo local do atentadoBicicleta ficou pelo local do atentado   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Ciclista, de 31 anos, foi alvo de um atentado no final da tarde desta segunda-feira (29), ao ser ferido a tiros no cruzamento das ruas Dr. Boaventura com Laucídio Coelho, em Rio Brilhante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava pedalando pela via, quando foi surpreendido pelo atirador, que estava na garupa de uma motocicleta. Ele efetuou vários disparos, onde populares teriam presenciado a cena.

Quando a Polícia Militar chegou pelo local, os populares disseram que quem disparou os tiros foi um indivíduo magro, alto e moreno, trajando camiseta de cor azul e estava na garupa de uma motocicleta vermelha. O piloto estava de camisa de cor clara.

O ciclista recebeu atendimento médico da equipe de uma unidade básica de saúde, próximo ao local dos fatos, mas depois recebeu o acompanhamento do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou até a unidade hospitalar da cidade.

A vítima não soube dizer quem seriam os autores, nem qual seria o motivo do atentado.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. O fato foi registrado como tentativa de homicídio.

