Ciclista é socorrido em estado grave após ser atropelado na BR-376, em Vicentina

Ciclista, que não teve a idade revelada, foi socorrido em estado grave na noite desta quinta-feira (21) após ser atropelado por um veículo, na BR-376, no trecho que liga as cidades de Vicentina a Fátima do Sul.

A bicicleta em que a vítima estava ficou completamente destruída com o acidente. O veículo envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o site MS News, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhado para o Hospital da Sias pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência para apurar as circunstância do acidente.

