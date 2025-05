Ciclista morre atropelado e motorista foge na MS-134, em Nova Andradina

Ciclista, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um veículo na noite desta quarta-feira (28), na MS-134, em Nova Andradina. O condutor fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

O atropelamento aconteceu próximo ao KM 139 da rodovia, que liga o município a Nova Casa Verde. O ciclista estaria na pista para quem segue ao distrito.

Após o acidente, o condutor do veículo não parou para prestar socorro e ainda não foi identificado, nem mesmo o modelo do carro.

O impacto fez com que o ciclista morresse na hora e não tivesse tempo para ser socorrido, mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros, que estiveram no local dos fatos.

A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também