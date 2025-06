Ciclista morre atropelado na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju

Epifânio dos Santos, de 72 anos, morreu atropelado na noite desta terça-feira (24), na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. O veículo que causou o acidente passou por cima da cabeça do idoso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava retornando para a residência, que ficava perto do local do impacto, no Assentamento Geraldo Garcia.

Motorista que passava pelo local avistou o corpo do idoso caído nas margens da rodovia e acionou as autoridades. Por ali, foram feitas todo os trabalhos de praxe.

Um vizinho ficou responsável por reconhecer a vítima.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O carro que o atropelou não foi localizado.

