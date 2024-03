Ciclista morre duas semanas após bater bicicleta em poste em Ivinhema

O ciclista Wellington Raimundo Oliveira Cunha, de 56 anos, morreu durante a segunda-feira (4), após ficar duas semanas internado em razão de um acidente de trânsito, quando ele se chocou contra um poste na cidade de Ivinhema. A colisão em questão aconteceu no dia 19 de fevereiro.

Ele estava internado desde então no Hospital da Vida, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, Wellington perdeu o controle de sua bicicleta no cruzamento das ruas Alameda das Flores com a Alameda das Camélias.

Após a colisão contra um poste, o ciclista sofreu ferimentos graves e chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal de Ivinhema. Contudo, ele precisou ser transferido para Dourados devido ao seu estado de saúde.

Seu estado era grave e ele não resistiu após duas semanas internado.

