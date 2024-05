Ciclista passa atirando contra casa de morador em Chapadão do Sul

Morador de uma residência, no bairro Esperança, em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, acionou a Polícia Militar após ter sua casa atingida por vários disparos de arma de fogo realizada por um ciclista no final da noite do último sábado (11).

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que o morador chegou a visualizar o suspeito passando de bicicleta e efetuando os disparos. O atirador teria sido identificado como Wo Wiliam.

A equipe de militares esteve presente no local e verificou que havia perfurações no portão e vestígios dos projéteis pela rua.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e registrado como disparo de arma de fogo.

