Ciclista três-lagoense morre atropelado por carreta na divisa com São Paulo

O ciclista e empresário três-lagoense Bruno Freitas da Silva, de 32 anos, morreu atropelado por uma carreta bitrem no final da tarde desta quarta-feira (21), na divisa entre a cidade sul-mato-grossense e Castilho, em São Paulo.

Informações apontam que a vítima pedalava com um amigo já em território paulista, no sentido aeroporto municipal, quando a carreta, que também seguia no mesmo sentido, acabou atropelando Bruno.

O ciclista foi arrastado por cerca de 300 metros. O caminhoneiro só notou a situação quando foi avisado por outros motoristas que presenciaram a cena.

Equipes de socorro foram acionadas, mas nada pode ser feito, pois o ciclista já estava sem os sinais vitais. O amigo que o acompanhava não se feriu, permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades, visivelmente abalado com a tragédia.

Atuaram na ocorrência os Bombeiros Militares de Três Lagoas, a Polícia Militar Rodoviária Estadual de São Paulo, a equipe de resgate da Via Rondon, a Brigada Municipal de Castilho, bem como a Polícia Civil e a Perícia Criminal, que realizaram os procedimentos de praxe.

