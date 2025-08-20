Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Cidade de Mundo Novo ganha Sala Lilás, a 51ª em Mato Grosso do Sul

Inauguração do espaço para acolher mulheres vítimas de violência doméstica será no dia 22 de agosto

20 agosto 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Delegacia de Mundo NovoDelegacia de Mundo Novo   (Sejusp)

Mato Grosso do Sul segue avançando na política de proteção a mulheres vítimas de violência. No próximo dia 22 de agosto, será inaugurada, em Mundo Novo, a 51ª Sala Lilás do Estado. A unidade funcionará na Delegacia da Polícia Civil da cidade e integra um conjunto de medidas do governo estadual para ampliar o acolhimento humanizado e especializado no combate à violência de gênero.

Com a nova instalação, o estado atinge a marca de 51 Salas Lilás e 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs) distribuídas pelo interior do estado, mais a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que funciona na Casa da Mulher Brasileira.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, a estratégia representa um compromisso da gestão com a proteção de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual.

O investimento abrange a infraestrutura, capacitação de equipes e integração com as redes de assistência social dos municípios

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados
Documentos -
Interior
MPF apura denúncia sobre falta de emissão de Declaração de Nascido Vivo em Corumbá
Local onde trabalhadores morreram
Interior
Trabalhadores morrem soterrados em construção de silo em Dourados
Reprodução -
Interior
Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante
Carro ficou completamente destruído
Interior
Motorista é autuado por homicídio após acidente que matou mulher em Rio Brilhante
Paula Abrantes faleceu em Campo Grande
Interior
Universidade paraguaia lamenta morte de estudante em acidente na BR-060, em MS
Rodrigo Massuo Sacuno -
Interior
Prefeito de Naviraí recorre ao TJMS para manter salário de R$ 35 mil
Merenda escolar -
Interior
Tribunal de Contas suspende pregão de R$ 1,3 milhão da merenda escolar em Aral Moreira
Paula não resistiu aos vários ferimentos que sofreu
Interior
Estudante de medicina morre após sofrer acidente na BR-060, em Paraíso das Águas
Drogas estavam escondidas em compartimentos ocultos
Interior
Droga vindo da Bolívia é apreendida em Terenos e PF prende caminhoneiro

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã