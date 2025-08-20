Cidade de Mundo Novo ganha Sala Lilás, a 51ª em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul segue avançando na política de proteção a mulheres vítimas de violência. No próximo dia 22 de agosto, será inaugurada, em Mundo Novo, a 51ª Sala Lilás do Estado. A unidade funcionará na Delegacia da Polícia Civil da cidade e integra um conjunto de medidas do governo estadual para ampliar o acolhimento humanizado e especializado no combate à violência de gênero.

Com a nova instalação, o estado atinge a marca de 51 Salas Lilás e 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs) distribuídas pelo interior do estado, mais a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que funciona na Casa da Mulher Brasileira.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, a estratégia representa um compromisso da gestão com a proteção de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual.

O investimento abrange a infraestrutura, capacitação de equipes e integração com as redes de assistência social dos municípios

