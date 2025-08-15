Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá

Homem, de 53 anos, foi atacado por dois cachorros no final da manhã desta sexta-feira (15) e sofreu laceração em uma das pernas, no bairro Conjunto Guatós, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava em uma conveniência, quando foi surpreendido por um pitbull e um cão de raça mestiça.

Os animais pertenciam ao proprietário do estabelecimento, que para a Polícia Militar, relatou que ao atender o cliente, esqueceu o portão entreaberto e os cachorros aproveitaram para escapar, indo de encontro a vítima. Ele presenciou todo o ataque.

O dono da conveniência conteve o ataque e recolheu os animais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro a vítima, que sofreu várias mordidas, provocando várias lesões, principalmente nas pernas.

Após ser estabilizado, o homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Guatos.

O caso foi registrado como omissão de cautela.

