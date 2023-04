Colisão entre caminhonetes termina com capotamento em Costa Rica

Uma colisão entre duas caminhonetes, na tarde de domingo (23), terminou com um dos veículos capotado no cruzamento da Rua Josina Garcia de Melo com Avenida Ramez Tebet. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas teve apenas danos materiais, os envolvidos não apresentaram lesões corporais aparentes.

Conforme a ocorrência, o motorista, de 50 anos, da Hilux, cor prata, contou que transitava na sua preferencial, rua Josina Garcia, sentido Centro, quando foi atingido pela Chevrolet, S10 cor cinza, que no momento tentava cruzar a rua.

Com o impacto, a Hillux capotou, saiu da pista e parou com as rodas para cima. A condutora, de 43 anos, que seguia com a S10, confirmou que tentava realizar um cruzamento e quando iniciou a travessia, não visualizou a outra caminhonete e acabou colidindo de frente.

Apesar dos danos materiais, os condutores não apresentaram lesões corporais aparentes e recusaram atendimento do Corpo de Bombeiros. Foi realizado teste de alcoolemia nos condutores, e apenas o motorista deu positivo 0.14 MG/L, sendo confeccionado apenas a autuação e liberado o automóvel para um habilitado.

Deixe seu Comentário

Leia Também