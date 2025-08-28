Menu
JD1TV: Colisão entre carro e motocicleta provoca morte de passageira em Corumbá

Natália Freitas Cedreira da Silva morreu após a motocicleta em que estava ser atingida por um veículo

28 agosto 2025 - 13h23Vinícius Santos
Moto em que a vítima estava - Moto em que a vítima estava -   (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Natália Freitas Cedreira da Silva, de 20 anos, morreu na noite de quarta-feira (27) após sofrer graves ferimentos em um acidente na avenida Rio Branco, em Corumbá. Ela estava como passageira em uma motocicleta que foi atingida por um veículo Fox. O condutor da moto também ficou gravemente ferido.

De acordo com o site Jornal Diário Corumbaense, o carro não reduziu a velocidade ao passar pela lombada da avenida, que possui sinalização vertical e horizontal. Testemunhas relataram que o veículo colidiu com a motocicleta e arrastou os ocupantes até o cruzamento com a rua Albuquerque (vídeo o mostra acidente). 

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram socorro às vítimas. Natália apresentava traumatismo cranioencefálico grave, corte no tornozelo e perda parcial do couro cabeludo. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu e morreu por volta das 20h.

O motociclista foi atendido em estado grave pelo Samu. Ele estava desorientado, com sinais de traumatismo cranioencefálico, agitação, confusão mental e dificuldade para se comunicar. Além disso, sofreu cortes profundos na mandíbula e no queixo, perdeu vários dentes, teve escoriações nos braços e ferimentos profundos nas pernas.

