Colisão entre dois veículos termina na morte de uma mulher na BR-163 em Bandeirantes

Na véspera de Natal, mais um acidente com vítima fatal foi registrado nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Dessa vez, na tarde deste domingo (24), a colisão entre um Honda HRV e um Volkswagen Space Fox terminou com a morte de uma mulher, de 56 anos, a que estava na SUV na BR-163, entre as cidades de Bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

Além da morte, foram registradas cinco vítimas, sendo 3 com ferimentos graves e 2 com lesões moderadas, todas encaminhadas para unidades hospitalares, segundo a CCR MSVia. A vítima era natural de Rondonópolis, no Mato Grosso.

Informações repassadas pelas autoridades envolvidas na ocorrência apontam que a colisão entre os dois veículos foi frontal. As causas do acidente continuam apuradas pelas próprias autoridades como PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Polícia Civil.

Com o impacto da batida, os dois carros foram parar na vegetação existe na margem da rodovia e na área de acostamento.

Para o atendimento das vítimas, foram empenhadas oito viaturas da CCR MSVia, além das viaturas do Corpo de Bombeiros.

O local ficou com o trânsito congestionado para a realização da perícia e a retirada dos dois automóveis da rodovia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também