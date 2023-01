Colisão entre Hilux e carreta mata duas pessoas na BR-163

Dois homens, ainda não identificados, morreram na manhã deste sábado (14), após uma colisão frontal entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta Bitrem, na BR-163, em Coxim. As vítimas fatais estavam na Hilux, o motorista da carreta teve apenas escoriações.

Conforme o site Edição MS, as informações preliminares indicam que os dois seguiam no sentido Rio Verde e invadiram a pista contrária, colidindo de frente com a carreta.

Os dois homens seriam de Rio Verde. O motorista da carreta teve apenas escoriações leves e recusou atendimento no hospital.

A rodovia está com tráfego interrompido nos dois sentidos até que a perícia trabalhe no local.

