Colisão entre motos deixa homem gravemente ferido em Dourados

O motociclista Valter Mendes Nunes, de 43 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (4), após se envolver em um acidente de trânsito com outra motocicleta no cruzamento da rua W5 com a rua Vereador Aguiar, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi internada no UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida.

O segundo motociclista, que não teve a identificação revelada, permaneceu no local e não sofreu ferimentos graves, permanecendo consciente e orientado.

Conforme noticiado pelo site Ligado na Notícia, Valter estava em uma Honda Biz no sentido do bairro Izido Pedroso ao Jardim Água Boa, enquanto o segundo motoqueiro vinha no sentido contrário em uma XTZ 250, quando houve o impacto após o motoqueiro não identificado passar em alta velocidade em um quebra-mola e colidir frontalmente com a vítima.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos para o homem, mas diante da gravidade, foi solicitado apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima para o hospital.

Não foi informado a gravidade e quais ferimentos o motociclista sofreu. O segundo envolvido foi encaminhado para um hospital particular, com fratura em uma das pernas.

