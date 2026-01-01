Colisão entre motos deixa três feridos em Bela Vista

Uma colisão entre duas motos, na noite de quarta-feira (31), deixou três pessoas feridas em Bela Vista. O acidente aconteceu na Rua Dinarte dos Santos, no bairro Itaboraí, em frente à Associação de Cabos e Soldados, durante a véspera da virada do ano.

Segundo informações do Jatobá News, um motociclista seguia pela via com a esposa, que está grávida de cinco meses, quando tentou desviar de uma poça d’água na pista, mas acabou batendo de frente com outra motocicleta que vinha no sentido contrário. Relatos apontam que o segundo veículo estaria com o farol danificado, o que pode ter contribuído para a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento no local. Uma das vítimas apresentava suspeita de traumatismo craniano e, devido à gravidade, precisou ser transferida para Campo Grande. As demais vítimas foram encaminhadas ao hospital de Bela Vista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

