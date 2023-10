Colisão entre motos termina com dois em estado grave em Dourados

Duas pessoas foram resgatas em estado gravo após as motos que elas pilotavam se colidirem na noite desta sexta-feira (27), em Dourados. As informações são do portal Dourados Nws.

Segundo o portal, a colisão ocorreu na Rua Palmeiras, próximo à Avenida Coronel Ponciano, porém, não se tem mais informações sobre a dinâmica do acidente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, e prestaram socorro às vítimas, que foram levadas em estado gravo, mas sem risco de morte, para o Hospital da Vida.

A polícia investiga o caso.

