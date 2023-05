Colisão entre veículos deixa dois feridos na MS-450

Uma colisão traseira entre dois veículos, um VW Gol e outro Ford Ecosport, terminou com duas pessoas feridas, na noite de ontem (14), na MS-450, próximo ao distrito de Camisão.

Conforme O Pantaneiro, não houve vítimas fatais, e as duas vitimas foram socorridas, mas não há informações da gravidade e nem as causas do acidente.

O acidente aconteceu após a curva da morte, próximo ao distrito de camisão, que fica no município de Aquidauana.

