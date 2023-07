Colisão frontal com carreta termina em morte em Nova Alvorada do Sul

Uma colisão frontal entre uma moto e uma carreta terminou com uma morte nesta terça-feira (11), no KM 395 da BR 163, próximo à região conhecida como 5 Torres, em Nova Alvorada do Sul, a 121 quilômetros de Campo Grande..

Segundo informações do portal Alvorada Informa, o Corpo de Bombeiros, CCR MSVia, ambulâncias e outros serviços de emergência foram acionados logo após o acidente, porém, uma das vítimas já havia falecido quando as equipes chegaram ao local.

Até o momento, não se tem informações sobre a dinâmica do acidente, nem uma possível causa. Equipes da concessionária responsável pela via trabalham para garantir o fluxo do trânsito no local.

