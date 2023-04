Colisão frontal entre caminhonete e carreta deixa um morto na BR-267

Colisão frontal entre uma caminhonete e uma carreta, no final da manhã desta terça-feira (18), deixou um homem morto na BR-267, na altura do km 168, entre o Distrito de Nova Casa Verde (Nova Andradina), e a cidade de Nova Alvorada do Sul.

Conforme o site Nova News, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local, a vítima ainda não foi identificada, mas o óbito foi confirmado pela PRF.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada, mas a vítima fatal seguia em uma caminhonete, quando colidiu com a carreta de frente. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu, vindo a óbito antes mesmo de ser socorrido.

Já o motorista do veículo cargueiro sofreu apenas escoriações. A PRF realiza a orientação do trânsito e uma equipe da Polícia Científica é esperada no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também