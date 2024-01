Com 30 passagens policiais, adolescente é apreendido traficando em Costa Rica

Adolescente, de 17 anos, considerado de alta periculosidade, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (11), traficando no Vale do Amanhecer, em Costa Rica - a 335 quilômetros de Campo Grande. Ele, apesar da pouca idade, é um velho conhecido do setor policial.

O indivíduo possui uma extensa ficha criminal que conta com mais de 30 anotações, passando por diversos crimes como tráfico de drogas, furto, receptação, lesão corporal e até uma tentativa de homicídio.

Informações divulgadas pela Polícia Militar apontam que uma equipe realizava patrulhamento na região e observou que o adolescente, ao avistar a viatura, arremessou alguns objetos para o fundo de uma kitnet com intuito de evitar o flagrante.

Dessa foram, foi feita a abordagem no suspeito e durante a busca pessoal, os policiais encontraram R$ 412 em espécie e na varredura feita no imóvel, foi localizado pedra de crack, que pesava 2,5 gramas e um simulacro de arma de fogo.

Ao receber a voz de apreensão, o adolescente resistiu, proferindo xingamentos contra a equipe policial e chegou a ameaçar os militares, se apresentando como um membro de uma facção criminosa. Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Ele foi autuado em flagrante pelos crime análogos a tráfico de drogas, resistência, desacato e ameaça.

