Com ajuda de cão farejador, PRF e PM encontram 460 kg de droga em caminhão tanque

Durante uma fiscalização em Guia Lopes da Laguna, a 232 quilômetros de Campo Grande, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar encontraram um caminhão tanque recheado de drogas com a ajuda de um cão farejador na noite desta quarta-feira (31).

Segundo informações da PRF, o caminhão foi abordado na unidade operacional e o motorista apresentou certo nervosismo, gerando desconfiança da equipe e inicialmente disse que estaria transportando gasolina.

Na vistoria, os agentes contaram com a ajuda do cão farejador K9 Ava, indicando que havia presença de drogas escondidas no tanque do caminhão. Dentro estava vários tabletes de cocaína.

Quando questionado sobre as drogas, o motorista afirmou que pegou as drogas em Jardim e entregaria em Campo Grande, recebendo R$ 15 mil como pagamento.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Jardim.

