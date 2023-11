Com atitude suspeita, homem é preso com arma dentro de caminhonete na fronteira

Um homem de 34 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada deste sábado (18), em Ponta Porã, após policiais suspeitarem de sua atitude.

Segundo o registro do caso, os policias suspeitaram do homem, que estava trancado dentro do veículo, uma GM S-10 com placa do Paraguai, com o som alto.

Durante a abordagem, os policias encontraram uma pistola calibre 9 milímetros com o homem, e um carregador prolongado contendo 36 munições dentro do veículo.

Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também