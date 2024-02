Com espingarda furtada, morto em confronto ameaçava matar ex-mulher em Caracol

Saiba Mais Interior Bandido morre em confronto com a Polícia Militar em fazenda de Caracol

Foi identificado como Rodrigo Ovando Silva, de 31 anos, o criminoso que morreu em confronto com a Polícia Militar no final da noite desta terça-feira (6), em uma fazenda na cidade de Caracol, a 385 quilômetros de Campo Grande. Ele estava armado com uma espingarda na troca de tiros.

Informações do boletim de ocorrência apontam que uma denúncia de violência doméstica e ameaça havia chegado até a segurança pública, o que levou diversas equipes para o local, já que uma mulher residente em uma fazenda, alertou que seu ex-marido estava realizando ameaças de morte.

As ameaças eram em relação ao término do relacionamento, pois ele não aceitava e queria reatar com a vítima. Durante a terça-feira, o suspeito passou a enviar áudios e fotos dizendo que estava armado e na companhia de comparsas - uma das fotos era mostrando o armamento. A arma em questão era a espingarda furtada de uma propriedade rural em que Rodrigo trabalhava.

A Polícia Civil, tomando conhecimento do caso, entrou com pedido de mandado de prisão contra o suspeito, acatado pelo Poder Judiciário durante o dia, e contou com apoio da Força Tática da Polícia Militar para cumpri-lo. Em um primeiro momento, Rodrigo não foi localizado na propriedade rural em que ele trabalhava.

Porém, quando os policiais estavam retornando para a sede da fazenda, após intensas buscas, o proprietário da fazenda recebeu uma mensagem de Rodrigo, informando que estaria esperando no portão da fazenda e que era para o dono levar uma motocicleta e uma quantia em dinheiro, como garantia para ele devolver a espingarda.

O patrão decidiu seguir com o pedido do homem e levou a motocicleta e o dinheiro para o suspeito, mas na companhia da Polícia Militar. Contudo, próximo ao portão da propriedade rural, na MS-387, Rodrigo saiu da área de mata e passou a atirar contra a viatura dos policiais, que revidaram os disparos e atingiram o indivíduo.

Devido a distância até a chegada do socorro, os próprios policiais socorreram a criminoso até o Hospital Municipal Rita Antonia Maciel Godoy, mas o suspeito não resistiu e faleceu momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

No local onde aconteceu o confronto, os policiais encontraram a espingarda, 11 munições de calibre 22, uma pistola de calibre 32, cinco munições, faca artesanal, uma chaira, além de diversas peças de roupas e a quantia de R$ 129,40.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Caracol.

