Com golpe "mata-leão", homem é preso após agredir mulher em conveniência em MS

Crime ocorreu no dia 3 de janeiro, em um estabelecimento de Três Lagoas, mas a prisão só foi cumprida hoje

09 janeiro 2026 - 15h12Taynara Menezes
A prisão foi decretada após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurançaA prisão foi decretada após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurança   (Foto: Divulgação )

Um homem, de 28 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (9), por agredir a companheira no dia  3 de janeiro de 2026, em uma conveniência de Três Lagoas. Na ocasião, o suspeito aplicou golpe "mata-leão" na vítima.

A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com apoio da Terceira Delegacia de Polícia do município, e a prisão foi decretada após a polícia ter acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões.

Nas gravações, o casal aparece no caixa de uma conveniência na região central da cidade, onde inicia uma discussão verbal.Durante o desentendimento, o investigado aponta o dedo em direção ao rosto da vítima em atitude ameaçadora. A vítima reage com um tapa em sua mão, o homem passa a agredi-la fisicamente, segurando seus braços, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão” e, em seguida, derrubando-a ao chão.

As imagens mostram ainda que, após a agressão dentro do estabelecimento, o casal se desloca para a área externa, onde a discussão continua. O investigado tenta se aproximar da vítima por diversas vezes, puxando-a pelo braço na tentativa de levá-la embora. Em um dos momentos, a vítima cai no meio da via pública e, posteriormente, se afasta do local.

A Polícia Civil seguirá com as investigações sobre o caso. 

