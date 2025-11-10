Menu
Com investimento de R$ 40 mil, presídio de Corumbá amplia sala de costura

Com a entrega do novo espaço, o número de reeducandos que trabalham na oficina de costura passou de quatro para oito

10 novembro 2025 - 18h40Taynara Menezes
A ampliação faz parte das iniciativas da AgepenA ampliação faz parte das iniciativas da Agepen   (Foto: Agepen)

O Estabelecimento Penal de Corumbá (EPC) finalizou a ampliação da sala de costura utilizada por internos que atuam na confecção e manutenção de uniformes. A obra recebeu cerca de R$ 40 mil em investimentos, provenientes do Fundo das Penas Pecuniárias da Comarca. Com a entrega do novo espaço, o número de reeducandos que trabalham na oficina de costura passou de quatro para oito.

A ampliação representa um avanço nas oportunidades de ocupação produtiva dentro do presídio e reforça o incentivo à remição de pena, benefício previsto em lei que permite reduzir um dia de pena a cada três dias trabalhados. A modernização da estrutura também amplia as possibilidades de parceria com órgãos públicos e instituições que solicitam a produção de roupas e uniformes, fortalecendo os convênios voltados ao trabalho prisional.

Já o antigo espaço de costura será reformado e transformado em uma sala multiuso, destinada a atividades educacionais e de capacitação profissional. O local irá abrigar turmas do ensino regular, cursos de qualificação e aulas de ensino superior na modalidade EAD, integrando o conjunto de ações voltadas à reinserção social dos custodiados.

Segundo a direção do Estabelecimento Penal de Corumbá, a ampliação faz parte das iniciativas da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) que unem políticas de trabalho, educação e ressocialização.

“Estamos avançando na oferta de condições dignas para que os reeducandos desenvolvam habilidades profissionais e fortaleçam seu processo de reintegração social. Investir em educação e trabalho é investir em um retorno mais seguro e humanizado ao convívio social”, destacou o diretor do presídio, Ricardo Solis Baracat.

