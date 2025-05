Com passagem por latrocínio, 'Bola' é preso por perseguir mulher em Três Lagoas

Homem, de 42 anos, conhecido pelo vulgo 'Bola', foi preso em flagrante durante a noite desta quinta-feira (1°), após descumprir uma medida protetiva existente contra ele, proveniente de uma denúncia feita por uma mulher, de 48 anos. Ambos tiveram um caso recente, mas ela passou a ser ameaça e perseguida.

Segundo o site 24H News MS, a prisão aconteceu por volta das 22h, após a mulher acionar a POlícia Militar, relatando que o suspeito estaria nas proximidades da casa da mãe dela. Após deslocamento da viatura, uma motocicleta foi encontrada a 200 metros do imóvel.

Ainda conforme o site, a vítima registrou a ocorrência no dia 26 de abril, quando ele danificou a casa e o carro dela, passando a ameaçar ela, a irmã e uma amiga que estavam no local com uma arma de fogo.

Desde então, o homem passou a persegui-la, seja no imóvel, no trabalho ou até mesmo em residência de familiares. Após a denúncia na noite desta quinta, os policiais conseguiram encontrar o homem, que foi detido em flagrante.

Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão e autuado em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva.

'Bola' possui uma longa ficha criminal e uma passagem pelo crime de latrocínio - o popular roubo seguido de morte da vítima.

