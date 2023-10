Com queda de granizo, vendaval destrói barracão e causa prejuízos em Bataguassu

Durante a tarde deste domingo (1°), Bataguassu viveu momentos de tensão com um forte vendaval que atingiu a cidade, trazendo até queda de granizo e provocando alguns prejuízos como a destruição de um barracão na região do Jardim Santa Rosa.

A estrutura não suportou a força dos ventos e caiu, danificando também as paredes e a rede elétrica. A mesma situação aconteceu em uma serraria, no qual a estrutura desabou com a intensidade do vendaval.

"Tudo escureceu, não se via nada. Começou o vento e um barulho ensurdecedor. Foi muito rápido, a chuva demorou uns 20 minutos, mas o vento forte durou apenas 2 minutos e quando pude sair, já estava tudo chão”, contou um vizinho do barracão destruído ao site Cenário MS.

Ainda conforme o site, um veículo que passava no momento do vendaval chegou a ser atingido por alguns destroços do barracão, mas ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros chegou no local e isolou a área, onde também contou com a presença de uma equipe da Energisa.

A cidade ainda foi atingida pela queda de granizo ao longo da tarde. Segundo o Cenário MS, parte da cidade ficou sem energia elétrica.

