Com R$ 7 milhões do Governo, Rochedo quer pavimentações em bairro e nova ponte

Com R$ 7 milhões à disposição colocados na mesa pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o município de Rochedo apresentou o projeto de pavimentação em diversas ruas do bairro e a construção de uma nova de ponte de concreto.

O projeto foi visto pelo governador Eduardo Riedel, durante uma reunião nesta quinta-feira (15), que envolveu gestores e demais políticos para entender as demandas apresentadas.

A construção da ponte, por exemplo, já possui recursos por meio de emenda federal, no entanto, ainda há a necessidade do apoio por parte do Governo do Estado.

O governador destacou a parceria com a cidade e se comprometeu em contribuir para viabilizar as obras de pavimentação e a ajuda para concretizar a ponte. Os pedidos serão avaliados para dar prosseguimento aos investimentos.

"Estamos acompanhando de perto a transformação da cidade, com projetos que foram concluídos e outras obras que estão em andamento. Agora recebemos os novos pedidos e vamos atender naquilo que leva dignidade às pessoas, sempre dentro das possibilidades da gestão estadual. O resultado é melhorias para cidades", afirmou o governador Eduardo Riedel.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também