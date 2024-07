Com seis focos ativos, incêndios no Pantanal ganham força devido ao calor

Os incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, retornaram com intensidade desde o fim de semana, devido a piora geral das condições climáticas, com aumento das temperaturas, baixa umidade relativa do ar, além da velocidade dos ventos, um dos principais fatores de propagação dos focos no bioma.

Atualmente são 6 focos ativos de incêndios nas regiões do Rabicho, Porto da Manga, Paiaguás, Maracangalha, além de outros nos municípios de Bodoquena e Bonito. Outros pontos são monitorados na estrada Parque de Piraputanga e próximo ao município de Coxim.

As ações para controle e extinção das chamas, como parte da temporada de incêndios florestais 2024, completou 112 dias nessa segunda-feira (22), com trabalho realizado por terra, ar e água. Além do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), a atuação no Pantanal conta com o apoio de equipes da Força Nacional e Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), e ainda agendes do Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

“Na parte de logística, devido à dificuldade de acesso no terreno, a gente providencia alimentação, água, material de higiene, para que os militares tenham condições de trabalho nos locais. Principalmente nas bases avançadas, pois as dificuldades são extremas”, explicou a diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo monitoramento e ações de combate aos incêndios florestais em MS, a tenente-coronel Tatiane Inoue.

O início da semana foi marcado por condições climáticas extremas no Pantanal, o que eleva o risco de incêndios e a rapidez da propagação das chamas. A ausência de chuva aliada a baixa umidade relativa do ar, que ontem ficou em apenas 19%, além da temperatura com picos acima de 33°C e rajadas de vento que chegam a 24 km/h.

As operações de combate aos incêndios florestais foram intensificadas, com continuidade de serviços iniciados no fim de semana e com foco no monitoramento e rescaldo das áreas já queimadas. Com as condições climáticas adversas, o trabalho de combate tem esforço concentrando no controle das chamas em áreas remanescentes e prevenção de novas ocorrências.

Entenda a situação

Na região do Rabicho, próximo ao Rio Paraguai, o enfrentamento ao fogo é realizado a mais de 120 horas. No início da noite de ontem, as equipes recuaram para avaliar a situação, após encontrarem dificuldades de progressão na área, que foi comprometida devido à baixa visibilidade e rápida propagação das chamas.

Na estrada Parque de Piraputanga, a rápida atuação da equipe do Corpo de Bombeiros em vários princípios de incêndios, conseguiu impedir a propagação das chamas no entorno da via. Com isso a área efetivamente atingida é de apenas poucos metros quadrados.

Esta semana, o trabalho terá reforço de aproximadamente 40 bombeiros militares de Goiás, Paraná e São Paulo, que chegam ao Estado a partir de hoje (23). Também há previsão de que bombeiros dos estados da Paraíba, Sergipe, Rondônia e Pará, sejam enviados ao Mato Grosso do Sul para colaborar nas ações de combate aos incêndios no Pantanal.

