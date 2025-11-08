Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Com sinais de violência, homem é encontrado morto dentro de barraco em Dourados

Severino Romualdo da Silva, 44, foi encontrado por vizinhos já sem vida

08 novembro 2025 - 09h50Taynara Menezes
Barraco que ele vivia e foi encontradoBarraco que ele vivia e foi encontrado   (Foto: Dourados News)

Severino Romualdo da Silva, 44, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (8), dentro de um barraco, nas proximidades da Rua General Osório, no Jardim Clímax, em Dourados. A vítima tinha sinais de violência pelo corpo.

De acordo com o site Dourados News, o homem tinha um ferimento na região do abdômen, o que deixa suspeitas. A vítima trabalhava em uma chácara na região e, nesta manhã, vizinhos notaram a falta dele no serviço. 

Quando foram procurar pelo homem, no barraco em que vivia, o encontraram já morto no colchão. A Polícia Civil e Militar, além da perícia, estão no local para dar continuidade na ocorrência e iniciar as investigações sobre o caso.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Área isolada pela polícia
Interior
Após levar 20 facadas, homem é degolado em Água Clara
Cachorro sem raça definida
Interior
Criança é atacada por cachorro e internado em unidade de saúde em Corumbá
Durante os encontros, foram traçadas estratégias para dar ritmo aos projetos da primeira fase e organizar um cronograma de entregas.
Interior
Governo acelera obras do MS Ativo Municipalismo em Bandeirantes e Jaraguari
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.
Polícia
Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças
Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Justiça
Justiça valida demissão por justa causa de trabalhador em MS que se recusou a usar EPI
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza disponibilidade de ambulâncias à população de Paranaíba
Secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior -
Política
Com investimento bilionário, MS Ativo Municipalismo segue em 2026, diz Walter Carneiro

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande