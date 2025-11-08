Com sinais de violência, homem é encontrado morto dentro de barraco em Dourados

Severino Romualdo da Silva, 44, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (8), dentro de um barraco, nas proximidades da Rua General Osório, no Jardim Clímax, em Dourados. A vítima tinha sinais de violência pelo corpo.

De acordo com o site Dourados News, o homem tinha um ferimento na região do abdômen, o que deixa suspeitas. A vítima trabalhava em uma chácara na região e, nesta manhã, vizinhos notaram a falta dele no serviço.

Quando foram procurar pelo homem, no barraco em que vivia, o encontraram já morto no colchão. A Polícia Civil e Militar, além da perícia, estão no local para dar continuidade na ocorrência e iniciar as investigações sobre o caso.

