Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias

Desde janeiro, os vereadores de Deodápolis gastaram R$ 463.510,00 do dinheiro público com diárias para viagens. Os dados estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara, presidida por Carlos de Lima Neto Júnior, o “Juninho Lima”.

Chama atenção que algumas dessas viagens são para fora do estado, especialmente para Maringá (PR). Nessas ocasiões, os vereadores receberam R$ 4.800,00 referentes a três diárias para participar de cursos sobre ética, legalidade e conduta de servidores, agentes políticos e vereadores.

Outra viagem a Maringá, com diária de R$ 4.000,00, foi para participação no Congresso de Auditoria do Controle Interno Municipal, que abordou planejamento, avaliação de resultados e prestação de contas.

Também houve viagem para Maringá para participar do curso “Providências iniciais para o exercício de 2025 e orientações indispensáveis a novos vereadores, servidores, secretários, assessores e diretores”, com valor total recebido pelos vereadores de R$ 4.800,00.

O Portal da Transparência ainda apresenta dados incorretos, como o empenho 115 do vereador Donizete José dos Santos, que indica viagem para “Maringá-MS” para participar do curso da Supra Consultoria sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Portal da Transparência e Ouvidoria. Na realidade, o destino é Maringá-PR, e não em Mato Grosso do Sul, como consta.

Dados do empenho 115

Além das diversas viagens ao Paraná, há registros de diárias para viagens dentro do estado, como para Campo Grande. Uma delas foi para participar do Seminário Municipal, abordando ética e transparência no serviço público e improbidade administrativa: aspectos jurídicos e aplicações práticas, com valor total de R$ 1.950,00.

Em maio deste ano, um levantamento do JD1 Notícias, com base em dados do Portal da Transparência, apontava que a Câmara Municipal de Deodápolis havia executado R$ 178.600,00 em despesas com diárias. Desde então, os gastos dispararam, atingindo R$ 463.510,00, um aumento de R$ 284.910,00, equivalente a 159% de crescimento.

Este é o segundo levantamento realizado pela reportagem, e ele revela que os vereadores continuam recebendo diárias vultosas, tanto para viagens fora do estado quanto dentro, com o objetivo de participar de cursos e seminários custeados com dinheiro público.

Outro Lado – O JD1 Notícias contatou o presidente da Câmara, Juninho Lima, responsável pelo ordenamento das despesas, para se manifestar sobre as viagens e gastos fora do Estado.

O parlamentar informou que deverá se posicionar e que encaminharia uma resposta, porém, até o fechamento desta reportagem, não havia se manifestado. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

