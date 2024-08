Comemoração de 37 anos do DOF terá outorga da medalha Águia da Fronteira em Dourados

A celebração dos 37 anos de criação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) contará com uma solenidade de outorga da medalha Água de Fronteira, nesta segunda-feira (19), em Dourados.

O evento, que acontece na sede do departamento, contará com as presenças do governador Eduardo Riedel e do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A medalha Águia da Fronteira, criada em 2002, é uma honraria que homenageia personalidades que contribuíram significativamente para a segurança pública na região fronteiriça.

Entre os agraciados estão o comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército em Dourados, general de brigada Abelardo Prisco de Souza Neto, o secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o comandante da Rota de São Paulo, capitão Guilherme de Almeida Guedes.

Além da entrega das medalhas, a cerimônia incluirá honras militares, a apresentação da tropa e discursos de autoridades. A celebração do aniversário do DOF não apenas relembra sua história e conquistas, mas também reforça seu papel crucial na segurança pública, especialmente em uma região estratégica para o combate aos crimes transfronteiriços.

Sobre o DOF - O DOF, fundado em 28 de maio de 1987, inicialmente como GOF (Grupo de Operações de Fronteira), surgiu com o propósito de realizar o policiamento especializado na fronteira do Brasil com o Paraguai e, posteriormente, com a Bolívia. Ao longo dos anos, o DOF se consolidou como uma das unidades policiais mais respeitadas e bem equipadas do país, com um efetivo de 132 policiais.

Já a medalha Águia da Fronteira é uma das mais altas condecorações concedidas pelo DOF. Este ano, 37 personalidades civis e militares serão homenageadas, simbolizando cada ano de existência do departamento.

