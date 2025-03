Comerciante Ã© preso apÃ³s vender bebidas para menores em Nova Alvorada do Sul

Comerciante, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a tarde deste domingo (23), na cidade de Nova Alvorada do Sul, após ser flagrado vendendo bebida alcoólica para menores de idade. O caso aconteceu enquanto era realizada uma 'confraternização' em um espaço alugado.

Segundo informações do Folha da Cidade, a Polícia Militar estava realizando patrulhas e recebeu uma denúncia de direção perigosa na Avenida 27 de Outubro e conseguiu localizar o indivíduo, mas ele abandonou a motocicleta na rua Homero Brum e fugiu.

A passageira que estava com ele não teve a mesma sorte e foi abordada. Ela contou que o piloto tinha ido para um lugar onde estava reunido com amigos, levando os policiais até o endereço e ao chegar no local, os militares visualizaram a presença de várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas, incluindo menores.

O responsável pelo espaço alegou que o local havia sido alugado, mas não sabia informar o nome do adulto. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência, enquanto isso, um adolescente assumiu ter adquirido as bebidas em uma conveniência.

O comerciante foi preso em flagrante por vender ou fornecer bebida alcoólica a menores.

Após a liberação dos menores pelo Conselho Tutelar, o condutor da motocicleta se apresentou na unidade policial acompanhado do responsável legal. Como o veículo apresentava sinais de adulteração e o condutor era menor de idade, ele também foi encaminhado à delegacia para os procedimentos necessários.

