Comerciantes são presos por vender carnes clandestinas em Inocência

Dois comerciantes, de 47 e 60 anos, foram presos durante fiscalização nesta quarta-feira (24), em Inocência a 335 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados vendendo carne fruto de abate clandestino em seus respectivos estabelecimentos.

Segundo o divulgado pela polícia, no primeiro estabelecimento, a fiscalização encontrou e apreendeu 668 quilos de carne imprópria para consumo e no segundo mercado, foram retirados de circulação 35 quilos.

Durante os trabalhos, policiais e agentes visualizaram baratas a luz do dia passeando pelos alimentos, considerado um fator agravante na fiscalização. As carnes apreendidas foram descartadas pela Iagro.

Os comerciantes serão encaminhados ao juiz da custódia, já que para esse delito não há previsão de arbitramento de fiança pelo Delegado de Polícia.

A fiscalização reuniu policiais da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), da própria Delegacia de Polícia Civil de Inocência e agentes da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também