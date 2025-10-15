Cometendo crime no Paraná, estuprador é preso em Aquidauana

Homem, de 34 anos, com condenação pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante a terça-feira, dia 14 de outubro, na cidade de Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o condenado estava com um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Ele possui uma pena de 9 anos e 7 meses a serem cumpridos no regime fechado. Ainda conforme a polícia, o mandado é oriundo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa.

Após diligências realizadas pela equipe de investigações, o condenado foi localizado no município de Aquidauana e devidamente preso, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

