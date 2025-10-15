Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Cometendo crime no Paraná, estuprador é preso em Aquidauana

Ele possui uma pena de 9 anos e 7 meses a serem cumpridos no regime fechado

15 outubro 2025 - 12h39Luiz Vinicius
Ele foi localizado em AquidauanaEle foi localizado em Aquidauana   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 34 anos, com condenação pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante a terça-feira, dia 14 de outubro, na cidade de Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o condenado estava com um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Ele possui uma pena de 9 anos e 7 meses a serem cumpridos no regime fechado. Ainda conforme a polícia, o mandado é oriundo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa.

Após diligências realizadas pela equipe de investigações, o condenado foi localizado no município de Aquidauana e devidamente preso, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Victor havia desaparecido na segunda-feira
Interior
Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros no rio Taquari, em Coxim
Atropelamento aconteceu enquanto tio manobrava caminhão
Interior
Atropelada sem querer pelo tio, criança sofreu esmagamento de crânio em Corumbá
Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Interior
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Criança morreu no incêndio
Interior
Menino de 6 anos morre queimado após incêndio em aldeia de Dois Irmãos do Buriti
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
DAM de Aquidauana
Interior
'Vai ver o que é homem': suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Aquidauana
Base da Polícia Militar em São Gabriel do Oeste
Interior
Agredida, mulher é arrastada pelos cabelos pelo ex até a rua em São Gabriel do Oeste
Caps de Corumbá
Interior
Influenciadores acusados de ridicularizar CAPS se defendem "liberdade de expressão"
Divulgação /
Polícia
PM desarticula bar com máquinas caça-níquel em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã