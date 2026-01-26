Menu
Confusão entre primos durante bebedeira deixa um morto e um ferido em Corumbá

Envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica quando houve o desentendimento

26 janeiro 2026 - 09h22Luiz Vinicius
Thiago não sobreviveu as facadas desferidas pelo primoThiago não sobreviveu as facadas desferidas pelo primo   (Redes Sociais)

Thiago Taceo Estigarrivia, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca desferidos pelo primo Gabriel Estiagarrivia Santana, de 26 anos, que fugiu do local após o crime. O caso aconteceu durante a noite deste domingo, dia 25, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O irmão da vítima, Jeferson Taceo Estigarrivia, de 28 anos, também foi atacado a facadas pelo suspeito e ficou internado na unidade de saúde do município.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os três estavam ingerindo bebida alcoólica em uma residência, quando por motivos a serem apurados, houve um desentendimento entre os três.

Gabriel e Thiago passaram a trocar agressões e em dado momento, o agressor se armou com uma faca e desferiu dois golpes na região do tórax. Na sequência, o suspeito atacou Jeferson com golpes na cabeça, ombro e braço.

Os dois irmãos foram socorridos por familiares até a UPA Guatós, porém, Thiago Estigarrivia não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde, enquanto Jeferson ficou internado.

Gabriel não foi localizado e está sendo procurado pelo crime cometido.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na delegacia de Corumbá.

