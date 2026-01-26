Confusão entre primos durante bebedeira deixa um morto e um ferido em Corumbá

Thiago Taceo Estigarrivia, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca desferidos pelo primo Gabriel Estiagarrivia Santana, de 26 anos, que fugiu do local após o crime. O caso aconteceu durante a noite deste domingo, dia 25, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O irmão da vítima, Jeferson Taceo Estigarrivia, de 28 anos, também foi atacado a facadas pelo suspeito e ficou internado na unidade de saúde do município.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os três estavam ingerindo bebida alcoólica em uma residência, quando por motivos a serem apurados, houve um desentendimento entre os três.

Gabriel e Thiago passaram a trocar agressões e em dado momento, o agressor se armou com uma faca e desferiu dois golpes na região do tórax. Na sequência, o suspeito atacou Jeferson com golpes na cabeça, ombro e braço.

Os dois irmãos foram socorridos por familiares até a UPA Guatós, porém, Thiago Estigarrivia não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde, enquanto Jeferson ficou internado.

Gabriel não foi localizado e está sendo procurado pelo crime cometido.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na delegacia de Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também