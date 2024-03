Conselho Tutelar encontra três crianças sozinhas e sem comida em Rio Verde

Pelo menos três crianças foram acolhidas na noite desta quarta-feira (6) pelo Conselho Tutelar, após uma denúncia indicar que elas estariam sozinhas e sem comida desde terça-feira (5) em uma residência na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo site Rio Verde News em uma live nas redes sociais, as crianças estavam sozinhas sem a companhia de um responsável. Elas tinham alimentos à sua disposição, mas não tinham como preparar, ficando sem se alimentar por mais de um dia.

Após saber da situação, uma equipe do Conselho Tutelar foi até o local e constatou a veracidade da denúncia, recolhendo as crianças e as encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde. Durante a noite, uma das avós das crianças esteve na unidade de polícia e ficou responsável por cuidar dos menores.

Ainda conforme as informações do site, os pais dessas crianças são separados. O pai trabalha em outra cidade e a mãe teria deixado as crianças sozinhas, não deixando nenhum responsável para cuidar dos menores enquanto permaneceu fora da residência.

A Polícia Civil vai investigar o caso e os pais devem ser chamados para prestar depoimento.

O caso deve ser investigado como abandono de incapaz.

