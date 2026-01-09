Menu
Continua a matança de cães e gatos com veneno no distrito Porto Vilma, em Deodápolis

O cãozinho "Billy" é mais uma vítima de crime; um gato também foi encontrado morto, e a população pede socorro às autoridades para investigar os casos, que têm gerado revolta

09 janeiro 2026 - 07h25Vinícius Santos
Pets vítimas de envenenamento - Pets vítimas de envenenamento -   (Fotos: Redes Sociais)

O distrito de Porto Vilma, pertencente ao município de Deodápolis, vive um momento de revolta da população diante de uma série de mortes de cães e gatos. Moradores têm utilizado as redes sociais para denunciar os casos e solicitar a intervenção das autoridades diante de crimes considerados cruéis contra os animais.

O JD1 Notíciasnoticiou situação semelhante anteriormente, porém novos registros mostram que o problema persiste. Recentemente, um cachorro chamado “Billy” foi encontrado morto, possivelmente em decorrência de envenenamento, principal suspeita apontada.

Em sua publicação nas redes sociais, uma moradora relatou indignação e tristeza com a perda do animal, "Indignada, revoltada, pois mais uma vez fomos pegos de surpresa com a morte do Billy... É revoltante saber que ainda existem pessoas capazes de cometer tamanha crueldade contra um ser indefeso, que só sabia oferecer amor e lealdade. Isso não é apenas falta de humanidade... pois esquecem que existem crianças que estão sofrendo com sua crueldade... Billy não merecia esse fim, teremos muitas histórias vividas com você. Fica a saudade e a revolta."

O caso tem repercutido amplamente nas redes sociais, gerando manifestações de lamento e pedidos de providências. Até o momento, não há informações oficiais sobre investigações em andamento ou sobre a identificação dos responsáveis pelos crimes.

A população do distrito reforça o clamor por ação das autoridades competentes. Moradores pedem a intervenção do Ministério Público e da Polícia para identificar os responsáveis e prevenir novas mortes.

