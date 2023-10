Contra lavra ilegal, Polícia Federal fiscaliza áreas rurais de Ladário

Nesta terça-feira (31), a Polícia Federal divulgou o resultado de uma operação e fiscalizações contra a lavra ilegal, que aconteceram em áreas rurais de Ladário - 435 quilômetros de Campo Grande. A ação aconteceu na última quinta-feira (26) em ação conjunta com a Agência Nacional de Mineração e a Polícia Militar Ambiental.

Na diligência, foram encontradas duas áreas com a prática de remoção de recursos minerais, no caso saibro, com aplicação em obras e aterros, sem autorização legal para atividade.

Os envolvidos poderão responder administrativamente pela infração ambiental, conforme parecer da Polícia Militar Ambiental.

A PF irá investigar os envolvidos, que poderão responder penalmente pelo crime de usurpação de recursos minerais e pela extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença.

Deixe seu Comentário

Leia Também