Contratações temporárias em Bodoquena são alvo de recomendação do MP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou que a prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, suspenda imediatamente a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância sanitária sem processo seletivo.

A recomendação é assinada pela promotora de Justiça Talita Zoccolaro Papa Muritiba e foi emitida dentro do Inquérito Civil nº 06.2021.00001465-0, que apura possíveis contratações irregulares feitas por meio de contratos temporários, sem concurso público ou seleção simplificada.

Segundo o MP, essas contratações contrariam a Lei Complementar nº 90/2019 e o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que definem as regras para admissões em caráter excepcional.

O MP também orienta que a prefeita regularize as contratações já realizadas fora das normas e promova abertura de processo seletivo, com critérios objetivos, classificação por pontuação e divulgação ampla dos resultados.

Caso a recomendação não seja atendida, o Ministério Público poderá adotar medidas administrativas e judiciais, inclusive ingressar com ação civil pública. A Câmara Municipal deve se notificada para acompanhar o caso.

