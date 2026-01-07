Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Contrato com escritório de advocacia em Eldorado é investigado pelo MPMS

O promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais requisitou documentos e comprovações após alerta do Tribunal de Contas, que aponta possível dano ao erário

07 janeiro 2026 - 09h50Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000635-5 para apurar eventuais irregularidades na contratação e nos pagamentos realizados pelo município de Eldorado ao escritório Nunes Golgo & Alves Sociedade de Advogados.

A investigação tem como foco o Contrato nº 30/2018, firmado com fundamento na Inexigibilidade de Licitação nº 0001/2018 e no Processo Administrativo nº 026/2018, que previa a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica especializada voltada à recuperação de créditos previdenciários.

O procedimento é conduzido pelo promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais, após o MPMS receber comunicado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) apontando irregularidades na contratação e possível dano ao erário. 

De acordo com o promotor, após análise preliminar dos elementos encaminhados, foi constatada a necessidade de aprofundamento das investigações, especialmente quanto:

  • - à efetiva recuperação dos créditos previdenciários supostamente alcançados;

  • - à adequação da contratação por inexigibilidade de licitação;

  • - e à justificativa da impossibilidade de execução dos serviços por servidores municipais, ponto essencial para esse tipo de contratação direta.

Receita Federal será oficiada

Como parte das diligências, o promotor determinou que seja oficiada a Delegacia da Receita Federal do Brasil para verificar a existência de compensações ou pedidos de restituição/ressarcimento realizados pelo município de Eldorado, com base em créditos previdenciários decorrentes de verbas indenizatórias.

A apuração deverá abranger o período de abril de 2018 a abril de 2019, intervalo correspondente à execução do contrato. Município e escritório terão de apresentar documentos. 

O caso segue em andamento na Promotoria de Justiça de Eldorado, e novas diligências poderão ser determinadas no curso da apuração, conforme o avanço da análise técnica e documental.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Menina sofria violência sexual -
Justiça
Tio-avô é condenado a 16 anos de prisão por abusos contra criança de 10 anos em MS
Prefeitura de Nova Alvorada do Sul -
Interior
MPMS não identifica má-fé e encerra investigação sobre honorários em Nova Alvorada do Sul
Homem tenta dar calote em pizzaria, sai correndo, mas é preso pela PM em Três Lagoas
Interior
Homem tenta dar calote em pizzaria, sai correndo, mas é preso pela PM em Três Lagoas
Parte da equipe policial da operação -
Justiça
STJ nega soltura de investigado na operação 'Intactus' em MS
Gisely foi espancada pelo marido Fernando Dias -
Justiça
STJ mantém ordem de prisão contra acusado de matar a companheira grávida em MS
Quantidade de arma e munições apreendidas
Interior
Arsenal e mais de 240 munições são encontrados em contêiner em Sidrolândia
O carro era registrado em São Paulo
Interior
PRF recupera veículo com placas falsas e registro de furto em Bataguassu
Escola foi alvo de ladrões
Interior
Ladrões levam praticamente tudo de escola durante invasão em Sidrolândia
Cômodo ficou bastante danificado com o incêndio
Interior
Vizinhos salvam residência de ser tomada por incêndio na ausência de morador em MS
Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis