Contrato com escritório de advocacia em Eldorado é investigado pelo MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000635-5 para apurar eventuais irregularidades na contratação e nos pagamentos realizados pelo município de Eldorado ao escritório Nunes Golgo & Alves Sociedade de Advogados.

A investigação tem como foco o Contrato nº 30/2018, firmado com fundamento na Inexigibilidade de Licitação nº 0001/2018 e no Processo Administrativo nº 026/2018, que previa a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica especializada voltada à recuperação de créditos previdenciários.

O procedimento é conduzido pelo promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais, após o MPMS receber comunicado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) apontando irregularidades na contratação e possível dano ao erário.

De acordo com o promotor, após análise preliminar dos elementos encaminhados, foi constatada a necessidade de aprofundamento das investigações, especialmente quanto:

- à efetiva recuperação dos créditos previdenciários supostamente alcançados;

- à adequação da contratação por inexigibilidade de licitação;

- e à justificativa da impossibilidade de execução dos serviços por servidores municipais, ponto essencial para esse tipo de contratação direta.

Receita Federal será oficiada

Como parte das diligências, o promotor determinou que seja oficiada a Delegacia da Receita Federal do Brasil para verificar a existência de compensações ou pedidos de restituição/ressarcimento realizados pelo município de Eldorado, com base em créditos previdenciários decorrentes de verbas indenizatórias.

A apuração deverá abranger o período de abril de 2018 a abril de 2019, intervalo correspondente à execução do contrato. Município e escritório terão de apresentar documentos.

O caso segue em andamento na Promotoria de Justiça de Eldorado, e novas diligências poderão ser determinadas no curso da apuração, conforme o avanço da análise técnica e documental.

